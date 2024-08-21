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10:13, 21 августа 2024Мир

Бывшая пресс-секретарь Трампа отреклась от него и поддержала Харрис

NBC: бывшая пресс-секретарь Трампа Гришэм отреклась от него, поддержав Харрис
Стефани Гришэм

Стефани Гришэм. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывшая пресс-секретарь Белого дома при экс-президенте США Дональде Трампе Стефани Гришэм отреклась от него и поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис. Об этом сообщает NBC.

По данным канала, Гришэм выступила на съезде Демократической партии в Чикаго и в своей речи резко выразилась о Трампе, признав, что была не просто его сторонницей, а «истинно верующей» в бывшего президента.

«Я видела его, когда камеры были выключены, за закрытыми дверями. Трамп издевается над своими сторонниками», — заявила бывшая пресс-секретарь.

Она добавила, что Трамп называл своих подчиненных «обитателями подвала» (англ. basement dweller — сленговое выражение, обозначающее человека, лишенного социальной жизни — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, Гришэм обвинила бывшего президента в отсутствии сочувствия и морали, рассказав о злости Трампа из-за отсутствия видеосъемки в ходе его визита в больницу, где проходили лечение больные COVID-19.

Гришэм также заявила, что во время штурма Капитолия 6 января 2021 года она попросила бывшую первую леди США Меланию Трамп призвать протестующих к избежанию насилия, однако жена американского лидера ответила отказом. После этого случая Гришэм «стала первым старшим сотрудником, уволившимся в тот день», так как «не могла больше быть частью этого безумия».

20 августа стало известно, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший захотел снять свою кандидатуру и поддержать Трампа.

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      Елизавета Мытарева
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