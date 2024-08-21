Китай начал расследование в отношении европейского сыра

Китай объявил о расследовании в отношении молочных продуктов из Европы

Власти Китая с 21 августа начинают расследование в отношении импорта европейской молочной продукции, в том числе твердых и плавленых сыров. Об этом со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР сообщает Bloomberg.

Изучение обстоятельств производства и поставок растянется на год, в случае необходимости его могут продлить на шесть месяцев. Объявление последовало после того, как Еврокомиссия обнародовала проект окончательного решения по пошлинам на китайские электромобили с указанием ставок для конкретных производителей.

Китайское ведомство уточнило, что расследование начато по просьбе местных промышленных групп. Оно коснется 20 программ субсидирования в Евросоюзе, в том числе тех, что проводятся в рамках общей сельскохозяйственной политики.

В общей сложности в прошлом Европа экспортировала в Китай молочной продукции на 1,7 миллиарда евро. Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл пообещал, что орган будет решительно защищать интересы европейской молочной промышленности в рамках расследования.

Эксперты отмечают, что после начала расследования Пекина в отношении европейских свиноводов в молочной промышленности ожидали аналогичных действий. Кроме того, они уже начали искать альтернативные рынки сбыта продукции, потому что на высокий спрос в Китае в этом году можно не рассчитывать из-за экономического спада в стране.