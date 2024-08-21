Чемезов предупредил Запад из-за Украины

Действия стран Запада в конфликте на Украине могут привести к глобальному вооруженному столкновению. Об этом предупредил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью агентству Reuters.
Он подчеркнул, что поставки оружия Украине и разрешение странами Запада наносить удар по территории России разжигают конфликт. Чемезов отметил, что без западной помощи Киев «не протянул бы и месяца».
«Чем дальше, тем больше риск того, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, насколько это для них чревато», — предупредил Чемезов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в промедлении с разрешением на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.