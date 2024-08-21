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21:28, 21 августа 2024Россия

Чемезов предупредил Запад из-за Украины

Чемезов предупредил Запад о риске глобального конфликта из-за Украины

Фото: Sputnik / Reuters

Действия стран Запада в конфликте на Украине могут привести к глобальному вооруженному столкновению. Об этом предупредил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью агентству Reuters.

Он подчеркнул, что поставки оружия Украине и разрешение странами Запада наносить удар по территории России разжигают конфликт. Чемезов отметил, что без западной помощи Киев «не протянул бы и месяца».

«Чем дальше, тем больше риск того, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, насколько это для них чревато», — предупредил Чемезов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в промедлении с разрешением на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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      Евгений Силаев
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