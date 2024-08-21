Названа дата выхода игры Civilization VII

Civilization VII выйдет на ПК и консолях 11 февраля 2025 года

Новая игра серии Sid Meier’s Civilization выйдет 11 февраля 2025 года. Дата релиза была названа вместе с выходом трейлера на YouTube.

Разработчики игры из Firaxis Games продемонстрировали трейлер Civilization VII на выставке Gamescom 2024 в немецком Кельне. На видео показали геймплей, продемонстрировали локации и кат-сцены. Тайтл назвали самой амбициозной игрой серии в истории.

Игра будет доступна на ПК, консолях PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Так, пользователи персональных компьютеров уже получили возможность оформить предзаказ через сервис Steam. Классическая версия Civilization VII будет стоить 70 долларов на всех платформах, кроме Nintendo Switch, где игра обойдется в 60 долларов. Издание Deluxe с уникальным контентом оценили в 100 долларов, 90 долларов — на Nintendo Switch.

В Firaxis Games отметили, что покупатели версии Deluxe смогут начать играть на пять дней раньше, то есть 6 февраля.

Civilization — серия видеоигр в жанре пошаговой стратегии. Первая часть линейки вышла в 1991 году, последнюю на данный момент часть — Civilization VI — выпустили в 2016 году.

В начале августа американская компания Take-Two рассказала о запланированных играх. Главным релизом окажется Grand Theft Auto VI, также издатель представит NBA 2K25, WWE 2K25, Sid Meier's Civilization VII, CSR Racing 3, Judas и прочие релизы.