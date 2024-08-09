Издатель GTA VI отказался переносить выход игры

TechSpot: издатель GTA VI подтвердил, что игра выйдет осенью 2025 года

Американская компания Take-Two рассказала о запланированных играх. На это обратило внимание издание TechSpot.

В квартальном отчете говорится, что в ближайший год компания издаст несколько игр. Главной из них считается Grand Theft Auto VI, релиз тайтла ранее запланировали на конец 2025 года. В отчете Take-Two подтвердила, что выход игры должен состояться осенью 2025 года.

По словам журналистов, таким образом компания-издатель верит, что игра будет готова в срок, и отказывает переносить ее выход. В описании проекта говорится, что видеоигра будет доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. При этом в компании не раскрывают, когда тайтл будет портирован на ПК.

Кроме новой части GTA компания Take-Two подтвердила выпуск ряда других игр. Первой из них должна выйти NBA 2K25, релиз которой намечен на 6 сентября 2024 года. Также партнерские студии работают над WWE 2K25, Sid Meier's Civilization VII, CSR Racing 3, Judas и прочими проектами.

По словам журналистов TechSpot, их удивило, что Take-Two не стала упоминать о вероятном выходе GTA VI на ПК. Хотя в начале лета представители компании пообещали, что рано или поздно тайтл появится на компьютерах.

Ранее стало известно, что Valve может выпустит третью часть игровой серии Half-Life. В сети нашли упоминания того, что студия работала над игрой несколько лет.