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15:51, 6 августа 2024Наука и техника

В сети нашли упоминание о Half-Life 3

GameSpot: студия Valve вела работу над игрой Half-Life 3

Фото: Axville / Unsplash

Американская компания Valve может выпустить третью часть игровой серии Half-Life. Об этом сообщает издание GameSpot.

По словам журналистов медиа, над проектом Valve под кодовым названием Project White Sands работала актриса озвучания Наташи Чандел. В сети нашли упоминание о ее участии, однако затем она удалила эту информацию из своего резюме. Позже датамайнер Тайлер Маквикер — специалист, занимающийся изучением большого объема информации — нашел другие подтверждения того, что студия работает над продолжением Half-Life.

В своем ролике на YouTube Маквикер рассказал, что Valve работала над Project White Sands несколько лет. Работа велась параллельно с созданием VR-игры Half-Life: Alyx, которая вышла весной 2020 года. Однако Half-Life 3 должна была оказаться однопользовательской игрой для ПК.

В отчетах секретная игра фигурировала под названием HLX. Из имеющихся в сети сведений Тайлер Маквикер узнал, что главный герой продолжения Half-Life — вероятно, Гордон Фримен — носит костюм HEV и отправляется в путешествие «за пределы мира». В игре должны появиться «ксенгориллы» и «пентатанки» — их планировали добавить в Half-Life: Alyx, но в итоге вырезали из проекта. Специалист заявил, что не уверен, что Valve в итоге выпустит Half-Life 3.

Half-Life 3 — невышедшая часть культовой игровой серии Half-Life, которая должна была появиться в конце нулевых годов. О том, что Valve может работать над игрой, датамайнер Тайлер Маквикер рассказывал еще в ноябре 2021 года.

В конце июля разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World объявили об очередном переносе даты выхода игры. Согласно новому плану, тайтл должен выйти 20 ноября 2024 года.

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      Андрей Ставицкий
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