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Раскрыта судьба Half-Life 3

Блогер Тайлер Маквикер рассказал, что в выходе Half-Life 3 не заинтересована Valve
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Фото: T. Schneider / Shutterstock

Компания Valve работает над выходом следующей игры во вселенной Half-Life, однако ее релиз не состоится в ближайшее время. Об этом в видео на своем YouTube-канале сообщил блогер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker).

Источники блогера раскрыли некоторую информацию о проектах Valve. Выяснилось, что в студии существует команда разработчиков, которые закреплены за проектом Half-Life. Однако компания не заинтересована в ближайшее время выпустить продолжение популярной серии. Во многом это связано с тем, что силы разработчиков брошены на запуск консоли Steam Deck, которая была анонсирована в июле.

Также Маквикер выяснил, что судьба Half-Life 3 может решиться в ближайшие годы. Valve работает над проектом HLX, в рамках которого может выйти продолжение VR-шутера Half-Life: Alyx. Однако разработку игры могут свернуть из-за непопулярности VR на игровом рынке.

Вместе с тем студия работает над созданием игры под кодовым названием Citadel. Слухи о данном тайтле автор слышал еще в 2018 году. Это кооперативная игра, которая будет сочетать в себе шутер от первого лица и стратегию в реальном времени. Судя по всему, проект будет выпущен в поддержку консоли Steam Deck. «Никаких традиционных шутеров с мышью и клавиатурой в Valve не планируют», — подчеркнул блогер.

В октябре 2020 года глава Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) рассказал, почему не вышла игра Half-Life 3. «Мы перезапускали разработку Half-Life 3 несколько раз», — признался Ньюэлл, отметив, что у команды были проблемы с идеями относительно игры.

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