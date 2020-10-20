Раскрыта судьба Half-Life 3

Глава Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) рассказал, почему не вышла игра Half-Life 3. Это стало известно из последнего интервью Ньюэлла, цитаты из которого приводятся на YouTube-канале Valve News Network.

Автор видео заявил, что руководитель Valve дал интервью журналисту Джеффу Кейли (Geoff Keighley) на Game Awards Zoom, однако материал еще находится под эмбарго и недоступен для ознакомления. В ходе беседы предприниматель, в частности, раскрыл некоторую информацию о судьбе Half-Life 3. Ньюэлл признался, что игра не вышла по многочисленным причинам, например, из-за проблем с идеями. «Мы перезапускали разработку Half-Life 3 несколько раз», — заявил глава студии.

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По словам Ньюэлла, Valve долго хранила молчание и не комментировала слухи о выходе HL3, чтобы не разозлить геймеров. Это было связано с тем, что в студии не знали, какой продукт в итоге будет выпущен. «Мы не хотели рассказывать об игре только ради того, чтобы что-то рассказать», — уточнил предприниматель.

Основатель Valve также рассказал, что выход VR-шутера Half-Life: Alyx воодушевил всех сотрудников студии. В этой связи Ньюэлл заявил, что компания планирует и дальше выпускать новые части игровой серии.

В июле журналист Джефф Кейли рассказал в своем документальном фильме, что Valve активно работала над Half-Life 3, но отменила проект из-за проблем с движком Source 2. Также автор выяснил, что еще до выхода Half-Life: Alyx студия планировала выпуск двух VR-шутеров — Borealis и Shooter.