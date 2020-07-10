Заброшенную Half-Life 3 рассекретили

Компания Valve разрабатывала Half-Life 3, но отменила проект из-за проблем с движком. Об этом говорится в документальном фильме Half-Life: Alyx — Final Hours, опубликованном в Steam журналистом Джеффом Кейли (Geoff Keighley).

Программисты и дизайнеры Valve работали над третьей частью Half-Life в 2014-2015 годах, однако в итоге игра была свернута из-за недоработки движка Source 2. Важнейшей особенностью третьей серии стали бы уникальные локации. При каждом запуске уровня локации и враги на ней генерировались бы случайным образом, при этом задача игрока оставалась той же. Кейли выяснил, что для новой игры разработчики даже отсканировали лицо Фрэнка Шелдона (Frank Sheldon) для создания модели героя G-Man.

Кроме заброшенной HL3 автору удалось рассекретить другие проекты Valve. В частности, студия работала над созданием VR-шутера Borealis, название которого отсылает к расположенной на одноименном корабле научно-исследовательской станции, упоминаемой в сюжете Half-Life. Сюжет игры разворачивался после Half-Life 2: Episode Two. Еще одним проектом студии должна была стать VR-игра Shooter.

Разработчики компании занимались созданием шутера Left 4 Dead 3, однако игра тоже не состоялась из-за проблем с движком Source 2. Новая серия игры должна была получить открытый мир, действие разворачивалось бы в Марокко.

В конце мая игровые журналисты раскрыли еще один отмененный проект Half-Life. Игра Half-Life 2: Ravenholm должна была стать спин-оффом второй части серии, ее сюжет разворачивался в нескольких локациях, среди которых были заброшенный город Рейвенхольм и детская больница. Одним из персонажей игры должен был стать отец Григорий, с которым фанаты серии знакомы по Half-Life 2. Проект был отменен в 2007 году.

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