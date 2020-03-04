Valve рассказала о продолжении Half-Life

Разработчик Valve Робин Уокер заявил, что компания намерена развивать серию Half-Life. Об этом Уокер рассказал в интервью журналу Game Informer.

Представитель Valve подчеркнул, что игру Half-Life: Alyx следует считать важной частью вселенной, несмотря на то что она будет доступна только пользователям с VR-шлемами. Уокер заметил, что Alyx будет содержать большое количество контента и двигать историю серии вперед.

На вопрос о том, собирается ли компания когда-нибудь выпустить Half-Life 3, Робин Уокер ответил уклончиво. По его словам, Valve видит в игре Alyx продолжение истории Half-Life, а не ее конец. «В команде есть люди, которые впервые работают с серией Half-Life, и многие из них надеются, что игра не будет последней», — подчеркнул Уокер. В завершении разработчик посоветовал геймерам перед ознакомлением с Alyx сыграть в Episode Two.

3 марта Valve опубликовала три геймплейных видео, посвященных Half-Life: Alyx. На них компания продемонстрировала особенности игры, включая ведение боя, сбор снаряжения и управление гравитационными перчатками. Half-Life: Alyx будет доступна для загрузки 23 марта, ее стоимость составит 1085 рублей.

Первая за 12 лет игра серии Half-Life была представлена в ноябре 2019 года. Действие Half-Life: Alyx происходит между первой и второй частями, ее главными героями стали создающие сопротивление Аликс и Элай. Игра, которая является полноценной частью серии, создана исключительно под VR-шлемы.

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