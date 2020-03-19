Valve объяснила задержку Half-Life 3 «тупостью»

Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его компания долгое время не выпускала игры серии Half-Life. Запись интервью с Ньюэллом доступна на YouTube-канале издание IGN.

На вопрос о развитии серии игр и Half-Life 3 глава Valve ответил, что студия не гонится за финансовыми показателями, так как их игры должны выполнять определенные функции. «Возможно, мы слишком тупые, и поэтому не выпускали новую часть», — сказал Ньюэлл. По его словам, выход новой части культовой серии легко мог бы улучшить финансовые показатели компании.

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Также глава Valve отметил, что его команда не играет по правилам индустрии и очень хочет получить отзывы, даже негативные, от новой игры Half-Life: Alyx: «Мы хотим знать, в правильном ли направлении движемся». Он сказал, что рынок VR очень ограничен, поэтому Valve нужны отзывы геймеров, чтобы в будущем выпускать новые проекты, основанные на виртуальной реальности.

В начале марта разработчик Valve Робин Уокер заявил, что компания намерена развивать серию Half-Life. На вопрос, собирается ли студия когда-нибудь выпустить Half-Life 3, Уокер ответил уклончиво. По его словам, многие в команде разработчиков надеются, что игра Alyx не станет последней.

Half-Life: Episode Two является последней игрой серии, она была выпущена в октябре 2007 года. Долгое время в игровом сообществе ходили слухи о выходе Half-Life 3, которая должна была стать заключительной игрой серии и дать ответы на все сюжетные вопросы, но они не подтвердились.

Релиз игры Half-Life: Alyx, которая будет доступна исключительно на гарнитурах VR, состоится 23 марта. Игра будет посвящена создающим сопротивление Аликс и Элаю, сюжет будет развиваться между первой и второй частями серии. 2 марта Valve показала геймплей новой игры на своем YouTube-канале.

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