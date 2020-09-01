В Half-Life нашли российский след

Блогер Илья Варламов заявил, что при создании игры Half-Life: Alyx разработчики вдохновлялись его снимками. Об этом Варламов рассказал в своем сообществе «ВКонтакте».

Российский блогер нашел свой снимок в документальном фильме Half-Life: Alyx — Final Hours о разработке игры, выпущенном в начале июля. «Ничего необычного, просто компания Valve использовала мои фотографии Мурманска в разработке игры Half-Life: Alyx», — прокомментировал инцидент Варламов.

Судя по изображениям, разработчики Valve использовали фотографию Мурманска, сделанную Варламовым в мае 2018 года. Изначально снимок с изображением замусоренного спального района города был опубликован в материале «Мурманск — проклятый город», доступном на сайте Варламова. Блогер не стал конкретизировать, как относится к появлению «русского следа» в популярной игре.

Подписчики сообщества Ильи Варламов с иронией встретили новость о заимствовании фотографии. «Ну, если Сити-17 и может где-то быть, так это только в Мурманске», — заявил пользователь Айзек Троевский. «Да всю РФ можно использовать как Сити-17», — пошутил пользователь Александр Воинов.

Известно, что локации выпущенной в 2004 году Half-Life 2 имели реальные прототипы. Считается, что вымышленный Сити-17 был основан на столице Болгарии Софии — родном городе дизайнера HL2 Виктора Антонова. На картах игры встречаются советские типовые дома, распространенные на территории бывшего СССР автомобили и кириллические надписи.