Создатели Half-Life представили новую игровую консоль

Компания-разработчик компьютерных игр Valve, создавшая Half-Life, представила игровую консоль Steam Deck, сообщает IGN на своем YouTube-канале.

На Deck будут доступны все игры из библиотеки Steam — достаточно лишь войти в аккаунт. Кроме того, с устройства можно будет пользоваться другими функциями, привязанными к учетной записи. Например, списком друзей, чатами, магазином и облачными сохранениями.

Deck работает на специальной адаптированной версии SteamOS 3.0, также на устройство можно будет установить Windows и стороннее программное обеспечение.

Устройство должно появиться в продаже в декабре 2021-го. Новое устройство можно использовать как мини компьютер, стоимость консоли составит от 399 долларов (около 30 тысяч рублей). Региональные цены на данный момент неизвестны.

Отдельно в продажу поступит док-станция с портами для периферийных устройств и подключения к ТВ, а также интернету по кабелю. Подробностями о ней разработчики обещают поделиться позже.

6 июля Nintendo представила новую версию гибридной консоли Switch. Она поддерживает те же игры, что и оригинальная. Также контроллеры Joy-Con и док-станцию предыдущих версий можно будет использовать с новой приставкой. Стоимость Nintendo Switch с OLED-дисплеем составит 350 долларов. Устройство появится в продаже в октябре.