Nintendo представила новую консоль

Nintendo представила новую версию гибридной консоли Switch. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

Новая модель Switch отличается от оригинальной наличием OLED-дисплея, экран был увеличен — с 6,2 до 7 дюймов. В портативном режиме приставка выводит на дисплей изображение в разрешении 1280x720 пикселей, в ТВ-режиме — 1080 пикселей. Кроме того, обновленная гибридная консоль получила расширенный встроенный накопитель — с 32 до 64 гигабайтов.

Также представленная консоль получила LAN-порт, улучшенные встроенные динамики. Nintendo Switch сохранила классический дизайн, однако ее длина увеличилась на три миллиметра, а вес — с 297 до 320 граммов.

В сообщении компании говорится, что новая консоль поддерживает те же игры, что и оригинальная. Также контроллеры Joy-Con и док-станцию предыдущих версий можно будет использовать с новой приставкой.

Стоимость Nintendo Switch с OLED-дисплеем составит 350 долларов. Устройство появится в продаже в октябре.

Дебютная версия приставки Nintendo Switch была представлена в октябре 2016 года, консоль появилась в продаже в марте 2017 года. В 2019 году Nintendo выпустила компактную версию консоли Switch Lite.