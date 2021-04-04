Редкий картридж Super Mario стал самой дорогой игрой в истории

В США состоялся аукцион, на котором продали картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года за 660 тысяч долларов (50,4 миллиона рублей). Рекордная сделка сделала эту игру самой дорогой в истории, сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома Heritage Auctions.

Отмечается, что картридж сохранился в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке. По данным Associated Press, видеоигра была приобретена в качестве рождественского подарка, но осталась в ящике стола, где ее нашли в начале 2021 года.

Игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в Соединенных Штатах и стала самой продаваемой. Данная модель является первой в серии видеоигр о Super Mario Bros.

Ранее сообщалось, что анкету на трудоустройство основателя американской компании Apple Стива Джобса продали на аукционе за 162 тысячи фунтов стерлингов (16,6 миллиона рублей). Имя покупателя не раскрывается. Джобс заполнил одну из страниц документа от руки в 1973 году, предположительно, после того, как бросил учебу в университете Reed College в Портленде, США.