Grand Theft Auto VI выйдет осенью 2025 года

Американская компания Take-Two Interactive обозначила релизное окно игры Grand Theft Auto VI. На это в числе прочих медиа обратило внимание издание VentureBeat.

В отчете компании, которая выступает издателем игр Rockstar Games, названы сроки выхода GTA VI — осень 2025 года. До этого момента корпорация не конкретизировала, когда выйдет игра: релиз тайтла ожидали в течение всего 2025 года.

«Мы абсолютно уверены, что Rockstar Games подарит нам беспрецедентные впечатления от своих продуктов, и наши ожидания относительно коммерческого воздействия новой игры продолжают расти», — отметил в своем обращении руководитель Take-Two Interactive Штраус Зельник.

Также в отчете говорится, что актуальная часть серии — Grand Theft Auto V — до сих пор пользуется популярностью. За последний квартал компании удалось продать 5 миллионов копий. С момента выхода игры в 2013 году было реализовано 200 миллионов копий.

В декабре студия Rockstar представила первый трейлер GTA VI. В ролике сообщили, что новая игра выйдет в 2025 году.

В конце марта источники издания Kotaku сообщили, что студия Rockstar Games может перенести выход игры GTA VI на 2026 год. Причиной назвали проблемы с разработкой из-за того, что многие сотрудники Rockstar находятся на удаленной работе.