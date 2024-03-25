Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:54, 25 марта 2024Наука и техника

Выход GTA VI перенесут

Kotaku: выход игры Grand Theft Auto VI могут перенести на 2026 год

Фото:Andrew Kelly / Reuters

Студия Rockstar Games может перенести выход игры GTA VI. Об этом сообщает издание Kotaku.

Знакомые с ситуацией источники рассказали, что разработчики отстают от плана и из-за этого релиз тайтла может задержаться до 2026 года. По словам собеседников медиа, на данный момент весьма вероятно, что игра выйдет не раньше конца 2025 года.

По этой причине Rockstar недавно призвала всех своих сотрудников вернуться с удаленной работы в офисы. Инсайдеры подчеркнули, что в студии «нервничают и беспокоятся», что игра не будет готова к указанным срокам.

Тем не менее по состоянию на март 2024 года в компании все еще верят, что выпустят игру согласно плану. В декабре Rockstar представила первый трейлер GTA VI и заявила, что продолжение серии Grand Theft Auto появится в 2025 году.

Ранее источники издания Metro рассказали, что релиз новой игры серии Grand Theft Auto состоится в первых месяцах 2025 года. По информации известного инсайдера под ником Nuro, выход GTA VI состоится 18 февраля 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сотрудник «Крокуса» описал встречу с террористом в начале марта. О чем они говорили?

      Стало известно имя сбившего ребенка у «Крокус Сити Холла» на Renault террориста

      По России прокатилась волна звонков о минировании после теракта в «Крокусе»

      В ЕС допустили возобновления сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

      Психолог предупредила о возможных последствиях теракта в «Крокусе» для психики

      Стюардесса из России сделала фото в салоне самолета и взбудоражила иностранцев

      Назван самый проверяемый на допинг российский спортсмен в 2024 году

      МИД России не признал расширение континентального шельфа США

      Моргенштерн, SHAMAN и Крид: звезды бросились помогать пострадавшим от теракта в «Крокусе». Как их объединила трагедия?

      Названы особенности российского комплекса «Штурм-С»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше