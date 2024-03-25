Выход GTA VI перенесут

Kotaku: выход игры Grand Theft Auto VI могут перенести на 2026 год

Студия Rockstar Games может перенести выход игры GTA VI. Об этом сообщает издание Kotaku.

Знакомые с ситуацией источники рассказали, что разработчики отстают от плана и из-за этого релиз тайтла может задержаться до 2026 года. По словам собеседников медиа, на данный момент весьма вероятно, что игра выйдет не раньше конца 2025 года.

По этой причине Rockstar недавно призвала всех своих сотрудников вернуться с удаленной работы в офисы. Инсайдеры подчеркнули, что в студии «нервничают и беспокоятся», что игра не будет готова к указанным срокам.

Тем не менее по состоянию на март 2024 года в компании все еще верят, что выпустят игру согласно плану. В декабре Rockstar представила первый трейлер GTA VI и заявила, что продолжение серии Grand Theft Auto появится в 2025 году.

Ранее источники издания Metro рассказали, что релиз новой игры серии Grand Theft Auto состоится в первых месяцах 2025 года. По информации известного инсайдера под ником Nuro, выход GTA VI состоится 18 февраля 2025 года.