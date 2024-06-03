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16:53, 3 июня 2024Наука и техника

Издатель GTA VI пообещал выпустить игру на ПК

VGC: в Take-Two гарантировали, что GTA VI выйдет для ПК-геймеров

Кадр: Rockstar Games / YouTube

Руководитель компании Take-Two Interactive Штраус Зельник пообещал, что следующая часть GTA выйдет на ПК. Об этом сообщает издание VGC.

В интервью глава Take-Two Interactive, которая выступает издателем игр серии Grand Theft Auto, прокомментировал сообщения о возможном выходе GTA VI на ПК. В настоящий момент тайтл анонсирован только для консолей. По словам Зельника, релиз игры на персональных компьютерах произойдет почти наверняка.

Топ-менеджер отметил, что создатель GTA — студия Rockstar — традиционно выпускает свои игры для консолей, однако спустя время практически гарантированно портирует их на ПК. Зельник подчеркнул, что разработчики Rockstar обращают внимание на геймеров практически на всех платформах.

Студия Rockstar традиционно выпускает свои игры сперва для консолей, а затем на компьютеры. Так уже было с Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, LA Noire и Red Dead Redemption 2. В конце 2023-го специалисты ArsTechnica подсчитали, что срок выхода игры на ПК с момента релиза на консолях может составить от пяти месяцев до двух лет.

В конце мая в компании Take-Two объяснили перенос GTA VI на 2025 год исправлением ошибок. По словам руководителя фирмы Штрауса Зельника, студия Rockstar установила для игры более поздний срок выхода, чтобы исправить большую часть недостатков и багов.

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      Андрей Ставицкий
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