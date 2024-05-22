Издатель GTA VI объяснил перенос игры

В Take-Two объяснили перенос GTA VI на 2025 год исправлением ошибок

Руководитель компании Take-Two Interactive Штраус Зельник, которая издает игры серии Grand Theft Auto, объяснил перенос GTA VI в интервью CNBC. Запись разговора доступна на сайте телеканала.

По словам Зельника, в компании долго думали, на какой срок назначить выход новой части знаменитой серии игр. Глава Take-Two отметил, что дата определяется руководителями проекта, которые настояли, что GTA VI должна появиться в конце 2025 года.

Зельник отметил, что специалисты занимаются устранением багов, поэтому игра выйдет не так скоро, как многие ожидают. «Перед запуском каждый из нас позаботится о том, чтобы в игре было как можно меньше ошибок», — заметил он.

Также глава Take-Two Interactive подчеркнул, что в случае GTA VI речь идет не просто об исправлении ошибок, а о создании нового опыта, который раньше никто из геймеров не получал. При этом топ-менеджер считает, что геймдизайнерам важно не только внести новый опыт, но и сохранить преемственность, потому что GTA VI — часть серии, а не отдельный тайтл.

В середине мая американская компания Take-Two Interactive обозначила релизное окно игры Grand Theft Auto VI. В отчете корпорации говорится, что GTA VI выйдет осенью 2025 года. Видеоигра выйдет в первую очередь на приставках.