Раскрыты сроки выхода GTA VI на ПК

ArsTechnica: GTA VI может появиться на ПК спустя годы после выхода на консолях

Журналисты издания ArsTechnica предположили, как долго пользователям персональных компьютеров (ПК) придется ждать релиза GTA VI. Исследование доступно на сайте медиа.

Авторы портала отметили, что студия Rockstar традиционно выпускает свои игры на консолях, а спустя некоторое время портирует их на ПК. Специалисты изучили сроки выпуска тайтлов студии и раскрыли, что сроки ожидания выхода GTA VI на ПК могут составить от пяти месяцев до двух лет.

Журналисты проанализировали даты выхода игр Rockstar на приставках и компьютеров и заметили, что между ними проходит от 196 (GTA: Vice City) до 574 дней (GTA V). Однако так было не всегда: двухмерная версия GTA вышла на Windows и MS-DOS за несколько месяцев до портирования на консоли, а GTA III появилась на компьютерах и приставках одновременно.

В последние годы Rockstar отдает предпочтение консолям. Так, геймерам пришлось ждать релиза L.A. Noire на компьютерах 175 дней, Red Dead Redemption 2 — 375 дней. Дольше всего игроки ждали портирования на ПК Manhunt 2 — 738 дней или больше двух лет, тогда как Max Payne 3 выпустили на консолях и компьютерах с интервалом в две недели.

В заключении авторы предположили, что GTA VI вряд ли будут переносить на ПК дольше, чем GTA V. Игру 2013 года выпуска геймеры ждали полтора года, что связано с портированием тайтла с PS3 и Xbox 360 на PS4 и Xbox One соответственно.

Студия Rockstar выпустила первый трейлер GTA VI в ночь на 5 декабря. Тайтл должен выйти на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в 2025 году.