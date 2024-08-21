Депутаты предложили запретить покупку оружия мигрантам с «недолгим» гражданством

В Госдуме предложили ужесточить правила покупки оружия для мигрантов

Ряд депутатов Госдумы предложили ужесточить правила покупки оружия для мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии подготавливают законопроект, по которому право владеть охотничьим оружием или оружием самообороны будет наступать лишь через десять лет после получения российского паспорта. Для газовых баллончиков и электрошокеров, равно как и пневматическое оружие, этот срок снижен вдвое, до пяти лет.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что сообщения о преступлениях мигрантов стали ежедневными. Также он отметил, что многие граждане стран СНГ стремятся быстро получить российское гражданство и сразу же обращаются за разрешением на приобретение оружия.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по мирным людям и подожгли здание. В результате теракта пострадали 695 человек. Через несколько часов преступники были схвачены, ими оказались выходцы из Средней Азии.