Возлюбленную Алена Делона выгнали из дома и не пустили на его похороны

Дети Алена Делона не пустили на похороны его возлюбленную Хироми Роллен

Сиделку и возлюбленную Алена Делона Хироми Роллен не пригласили на похороны актера. Об этом сообщило издание BFMTV.

По информации источника, близкие легендарного актера имеют плохие отношения с 66-летней женщиной, которая в последние годы ухаживала за ним. Еще в конце 2023 года они выгнали ее из дома Делона, а теперь отказываются пускать на его похороны.

Сообщалось, что прощание пройдет в поместье актера в Души в Луаре, где он прожил почти полвека, согласно воле самого артиста. На похоронах будут присутствовать трое детей Делона — Энтони, Анушка и Фабьен — и еще 40 гостей.

Сама Роллен сообщила журналистам, что все еще надеется попасть на прощание с актером. Также она рассказала, что ситуация произошла по вине Анушки, которая была всегда против ее отношений с Аленом.

Ранее стало известно, что французский актер просил, чтобы его похоронили в часовне в его поместье, рядом с его 35 собаками.