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14:33, 21 августа 2024Забота о себе

Диетолог предупредила о запускающих старение продуктах

Диетолог Михалева: жареное, соленое и сладкое ускоряют старение

Фото: Unsplash

Некоторые продукты способны ускорять старение, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева. О запускающих старение продуктах она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, старение провоцируют так называемый оксидативный стресс, хроническое вялотекущее воспаление, а также образование продуктов конечной гликации в организме и их избыточное количество в крови. Продукты, которые могут спровоцировать ускорение этих трех механизмов старения, уточнила она, часто входят в западную диету. «Она предполагает обилие жирного, жаренного, соленого и сладкого. Эта комбинация соли, сахара и жира как раз и приводит к запуску перечисленных механизмов старения», — говорит Михалева.

Опаснее всего, по ее мнению, обработанные продукты: переработанное красное мясо, промышленно производимые колбасы, сосиски, пельмени, карбонаты, окороки, фастфуд, джанкфуд (снеки, перекусы), сладкие напитки и сладкое в целом, а также промышленная выпечка.

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Предупредила Михалева и о негативном влиянии трансжиров, содержащихся во многих готовых продуктах, среди которых куриные ножки и картошка во фритюре, обжаренные овощи, мясные продукты и практически вся промышленная выпечка, которая делается на маргарине. Диетолог также предостерегла от употребления насыщенных жиров, которые содержатся в пальмовом и кокосовом маслах, а также в кокосовом молоке.

«Лучше всего есть пищу в свежем виде, если она не требует обработки. Также следует стараться избегать жарки, так как, жарка, особенно на открытом огне и на углях, приводит к образованию огромного количества конечных продуктов гликаций, которые запускает процессы старения», — дала совет врач.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и доктор биологических наук, диетолог Андрей Золотарев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали продукты, повышающие риск инсульта. Для профилактики сердечно-сосудистых катастроф, в частности инсульта, врачи рекомендовали исключить из рациона продукты питания, которые насыщены жирами.

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      Александра Лисица
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