Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:14, 21 августа 2024Ценности

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала измененное болезнью лицо

Дочь Брюса Уиллиса Таллула показала расцарапанное вследствие болезни лицо

Фото: @buuski

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис показала измененное болезнью лицо. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя актриса поделилась архивным фото, на котором предстала в кружевном белом топе, без макияжа и с расцарапанной кожей. В подписи наследница знаменитостей указала, что подобная внешняя трансформация — следствие невротической экскориации, или дерматилломании (невротическое расстройство, характеризующееся самоповреждением кожных покровов, — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

При этом артистка призвала подписчиков, имеющих подобное расстройство, быть снисходительнее к себе.

В марте дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум манекенщица Лени Клум показала естественную внешность с прыщами.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев предупредил об опасности попадания России в «переговорный капкан»

      Названо непригодное для жизни в будущем место на Земле

      Преподавателя российского вуза заподозрили в организации незаконной миграции

      Зарубежным товарам предсказали резкий рост стоимости

      Очевидец рассказал о попытке атаки беспилотников на Москву

      Начат поиск кружившего над «Уралвагонзаводом» неизвестного самолета

      В российском городе рецидивист пришел в гости к знакомым и сжег их вместе с домом

      Рейс российского самолета на Кубу задержали на сутки из-за тайфуна

      Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала измененное болезнью лицо

      Захарова прокомментировала поставки Латвией беспилотников на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше