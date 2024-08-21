Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала измененное болезнью лицо

Дочь Брюса Уиллиса Таллула показала расцарапанное вследствие болезни лицо

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис показала измененное болезнью лицо. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя актриса поделилась архивным фото, на котором предстала в кружевном белом топе, без макияжа и с расцарапанной кожей. В подписи наследница знаменитостей указала, что подобная внешняя трансформация — следствие невротической экскориации, или дерматилломании (невротическое расстройство, характеризующееся самоповреждением кожных покровов, — прим. «Ленты.ру»).

При этом артистка призвала подписчиков, имеющих подобное расстройство, быть снисходительнее к себе.

В марте дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум манекенщица Лени Клум показала естественную внешность с прыщами.