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16:54, 21 августа 2024Наука и техника

ИИ-инструктор по вождению оказался лучше настоящего

Норвежские ученые перечислили преимущества ИИ-инструктора по вождению

Фото: Florence Lo / Reuters

Специалисты Норвежского университета науки и технологий разработали проект виртуального инструктора по вождению, который работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в журнале Expert Systems with Applications.

По словам ученых, созданная ими система позволяет эффективно и безопасно отрабатывать навыки вождения среди учеников. Во время обучения курсанты управляют находящейся на платформе машиной, а их действия контролирует и анализирует нейросеть.

Созданный специалистами ИИ-инструктор использует в образовательном процессе 477 сценариев вождения, включая проезд перекрестков, кругового движения, перестроения и обгона и прочие ситуации. Ученые протестировали новый тренажер с помощью 21 начинающего водителя, которые положительно описали полученный опыт. Также специалисты перечислили преимущества нейросети перед обычным инструктором.

Авторы отметили, что во время обучения человек управляет тренажером, максимально похожим на автомобиль. Риск получить в процессе травмы или попасть в ДТП отсутствует. Также нейросеть, в отличие от настоящего инструктора, способна постоянно следить за всеми параметрами автомобиля и действиями ученика.

Ученые отметили, что ИИ может подстроиться под каждого ученика. По их словам, если у начинающего водителя есть проблемы с проездом перекрестка, то он может выполнить 30 попыток за 30 минут, что на реальной дороге невозможно. В заключение специалисты посетовали, что для внедрения ИИ-инструктора в образовательный процесс необходимо менять правила и законы.

Ранее американский стартап Exists запустил модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для создания видеоигр. Система способна создавать трехмерные объекты и интегрировать их с игровым движком.

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      Андрей Ставицкий
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