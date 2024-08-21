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21:59, 21 августа 2024Моя страна

Единственные в России гигантские белки дали потомство

В нижегородском зоопарке родились индийские гигантские белки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В зоопарке «Лимпопо» родились индийские гигантские белки — это единственные в России животные, которых можно увидеть только в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор учреждения Владимир Герасичкин рассказал, что гигантские белки отличаются рядом поведенческих особенностей: они осторожные, поэтому рождение первенца можно считать победой.

В зоопарке поделились, что увидеть бельчонка долгое время было невозможно, так как белка прятала его в домике. «Именно по таким поведенческим особенностям самочки специалисты зоопарка поняли, что она стала мамой. А когда малыш и мама окрепли и покинули свой домик, был определен пол бельчонка», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в семействе миниатюрных антилоп дикдик из Новосибирского зоопарка появилось потомство. Впервые эти животные поселились в нашем зоопарке летом 2019 года. Две самки и самец прибыли в Новосибирск в июле 2019 года из Москвы и Братиславы.

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      Варвара Кошечкина
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