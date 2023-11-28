В зоопарке Новосибирска у миниатюрной антилопы появилось потомство

Детеныша миниатюрной антилопы дикдик засняли на видео в зоопарке Новосибирска

В семействе миниатюрных антилоп дикдик из Новосибирского зоопарка появилось потомство. Постоянная посетительница Анна Новикова засняла детеныша на видео, которое опубликовала на личном YouTube-канале.

На кадрах вместе со взрослыми особями запечатлен новорожденный дикдик с крупными глазами и тонкими лапами. Животное двигается неуверенно и с опаской исследует вольер, не отходя от матери.

«Дикдики — род миниатюрных полорогих, относящийся к подсемейству настоящих антилоп. Впервые эти животные поселились в нашем зоопарке летом 2019 года. Две самки и самец прибыли в Новосибирск в июле 2019 года из Москвы и Братиславы. Антилопы дикдик продолжают приносить потомство в Новосибирском зоопарке. Вслед за первенцем, который появился на свет в октябре 2019 года, в марте 2020-го у пары родилось второе потомство, а через год — еще два детеныша», — говорится в описании ролика.

Ранее в ноябре в Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере и попали на видео.