Драка белых медвежат в российском зоопарке попала на видео

Медвежата Белка и Стрелка в Новосибирском зоопарке устроили драку

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Случившееся попало на видео посетителя учреждения, ролик публикует портал NGS.Ru.

На записи видно, как одна из молодых медведиц валит другую на искусственную льдину и покусывает. Затем она перебираются ближе к воде, не прекращая схватку.

Отмечается, что хищницам в настоящее время около десяти месяцев. Они родились в семье Кая и Герды в феврале текущего года. Имена для них выбирали жители города.

Белка и Стрелка устраивают потасовку не первый раз. Предполагается, что они «просто играют и пытаются скрасить серые будни». При этом, как правило, мать медвежат не обращает внимания на потасовки.