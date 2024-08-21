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21:06, 21 августа 2024Экономика

Эксперт призвал наделить апартаменты жилым статусом

Эксперт Крохин призвал наделить апартаменты жилым статусом

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Апартаменты необходимо наделить жилым статусом, так как главный принцип, из-за которого они им не обладали, в данный момент не действует. К этому призвал председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению эксперта, разница между апартаментами и обычными квартирами практически стерлась, но при этом у собственников таких помещений недостаточно прав. «[Ранее] это были участки (где возводили апартаменты), где нельзя было строить, — промзоны, помойки и так далее. Сегодня город строит жилье в промзонах, это прямо программа, (...) и разницы, объективных причин, почему появились апартаменты, нет. Строить можно везде. Просто ты должен строить крупно, мощно, с инфраструктурой. Получается, что то, ради чего это придумывалось, уже сегодня не работает. Поэтому надо помочь тем людям, которые живут в апартаментах, чтобы они все-таки, если они там живут постоянно, чтобы они получили те же права и те же защиты, которые есть в обычном жилье», — заключил Крохин.

Ранее в августе основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева рассказала, что запрет на строительство недвижимости площадью менее 28 «квадратов» в Москве не касается апартаментов.

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