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16:09, 21 августа 2024Мир

ЕС закупит дроны на 400 миллионов евро для охраны границ от мигрантов

Агентство ЕС по безопасности внешних границ закупит дроны на 400 миллионов евро

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Агентство Европейского союза (ЕС) по безопасности внешних границ (Frontex) закупит дроны и оборудование для наблюдения почти на 400 миллионов евро для охраны границ от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает портал Euratciv.

По данным интернет-издания, агентство заключило тендеры на закупку беспилотной техники на 184 миллиона евро, приборов ночного видения на 19 миллионов евро, развитие связанных информационных технологий на 186,5 миллиона евро, а также на старт пилотного проекта по внедрению наземных дронов на 3 миллиона евро.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала наладить процесс выдворения мигрантов и усилить охрану внешних границ ЕС.

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      Глеб Бажуткин
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