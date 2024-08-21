ЕС закупит дроны на 400 миллионов евро для охраны границ от мигрантов

Агентство ЕС по безопасности внешних границ закупит дроны на 400 миллионов евро

Агентство Европейского союза (ЕС) по безопасности внешних границ (Frontex) закупит дроны и оборудование для наблюдения почти на 400 миллионов евро для охраны границ от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает портал Euratciv.

По данным интернет-издания, агентство заключило тендеры на закупку беспилотной техники на 184 миллиона евро, приборов ночного видения на 19 миллионов евро, развитие связанных информационных технологий на 186,5 миллиона евро, а также на старт пилотного проекта по внедрению наземных дронов на 3 миллиона евро.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала наладить процесс выдворения мигрантов и усилить охрану внешних границ ЕС.