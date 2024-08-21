ЕС закупит дроны на 400 миллионов евро для охраны границ от мигрантов

Агентство Европейского союза (ЕС) по безопасности внешних границ (Frontex) закупит дроны и оборудование для наблюдения почти на 400 миллионов евро для охраны границ от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает портал Euratciv.
По данным интернет-издания, агентство заключило тендеры на закупку беспилотной техники на 184 миллиона евро, приборов ночного видения на 19 миллионов евро, развитие связанных информационных технологий на 186,5 миллиона евро, а также на старт пилотного проекта по внедрению наземных дронов на 3 миллиона евро.
В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала наладить процесс выдворения мигрантов и усилить охрану внешних границ ЕС.