Глава ЕК пообещала наладить процесс выдворения мигрантов из ЕС

Фон дер Ляйен пообещала наладить процесс выдворения мигрантов из ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала наладить процесс выдворения мигрантов и усилить охрану внешних границ Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в ее программе политического развития сообщества на 2025-2029 годы.

«Мы также будем активнее сотрудничать со странами, не входящими в ЕС... для повышения безопасности границ и управления миграцией», — говорится в тексте документа.

В случае переизбрания на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен также пообещала превратить Евросоюз в оборонный блок и выразила намерение оказывать поддержку Украине «так долго, как это необходимо». Голосование по ее кандидатуре состоится в Европарламенте 18 июля.