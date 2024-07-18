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11:48, 18 июля 2024Мир

Глава ЕК пообещала наладить процесс выдворения мигрантов из ЕС

Фон дер Ляйен пообещала наладить процесс выдворения мигрантов из ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала наладить процесс выдворения мигрантов и усилить охрану внешних границ Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в ее программе политического развития сообщества на 2025-2029 годы.

«Мы также будем активнее сотрудничать со странами, не входящими в ЕС... для повышения безопасности границ и управления миграцией», — говорится в тексте документа.

В случае переизбрания на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен также пообещала превратить Евросоюз в оборонный блок и выразила намерение оказывать поддержку Украине «так долго, как это необходимо». Голосование по ее кандидатуре состоится в Европарламенте 18 июля.

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      Лина Пивоварова
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