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13:39, 21 августа 2024Наука и техника

Ядра суперземель поглотили океаны

Nature Astronomy: ядра суперземель поглотили океаны

Фото: Unsplash

Ученые Швейцарской высшей технической школы Лозанны в Цюрихе обнаружили, что недра экзопланет могут содержать больше воды, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ранее предполагалось, что экзопланеты в основном состоят из расплавленных магматических океанов и твердых мантий из силикатных пород, а океаны находятся в верхней части геосферы. Однако в новой работе было показано, что железные ядра планет способны поглощать значительное количество воды, при этом вода в ядре преобразуется в водород и кислород, а не остается в молекулярной форме.

Для изучения распределения воды исследователи использовали модели, основанные на физических законах, чтобы определить, как вода взаимодействует с расплавленными магматическими породами. Оказалось, что железные капли в магматическом океане функционируют как лифты, захватывающие воду и опускающие ее в ядро.

Таким образом, на массивных планетах вода может быть заключена в ядре в значительно больших количествах, чем считалось ранее. В некоторых случаях железо может поглощать до 70 раз больше воды, чем силикатные породы. Исследование также подтверждает, что большая часть воды на Земле может быть скрыта в недрах планеты в виде кислорода и водорода, а не на поверхности в океанах. По оценкам, в ядре может содержаться примерно 80 мировых океанов.

Долгое время считалось, что суперземли с глубоким океаном пригодны для развития жизни, пока не было показано, что на большой глубине под экстремальным давлением образуется слой экзотического льда, мешающий обмену жизненно важных веществ между мантией и океаном.

Однако новое исследование показывает, что планеты с глубокими океанами, вероятно, будут редким явлением, поскольку большая часть воды на суперземлях заключена в ядре. Поэтому даже планеты с относительно высоким содержанием воды могут быть подходящими для развития обитаемых условий, подобных земным.

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      Александр Еникеев
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