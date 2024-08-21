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14:37, 21 августа 2024Силовые структуры

Генерал Булгаков объяснил суду причину невозможности скрыться от следствия

Генерал Булгаков заявил, что не может скрыться от следствия из-за санкций

Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что не может скрыться от следствия и сбежать в другую страну, так как находится под санкциями. Об этом сообщает ТАСС.

Это Булгаков сказал в зале Мосгорсуда, где слушают жалобу на его арест. Он подчеркнул, что на него наложили санкции почти все страны Запада, в том числе и поэтому у него не получится скрыться.

Адвокаты экс-замглавы ведомства заявили, что у подзащитного есть ряд тяжелых хронических заболеваний, которые создают риск для его жизни при пребывании под стражей.

О задержании и аресте Булгакова стало известно 26 июля. 7 августа ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). При этом обвиняемый свою вину не признает.

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