Глава МИД Сикорский: Польша не может снести сталинскую высотку в центре Варшавы

Польша не может снести «сталинскую высотку» в центре Варшавы, так как она была признана памятником культурного наследия. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Польское радио.

«Это символ Сталина. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива (...) Но, увы, во времена правления PiS [партия "Право и справедливость"] здание было включено в реестр памятников», — расстроился глава внешнеполитического ведомства.

Здание, известное как Дворец культуры и науки, было построено в 1955 году в качестве подарка Польше от Советского Союза. Оно было создано по проекту Льва Руднева, автора главного здания МГУ и станции метро «Павелецкая». Однако Сикорский заявил, что строительство здания было связано с нарушением окружающей среды страны, и оно было неэкологичным.

13 июля Сикорский заявил, что Варшава рассматривает инициативу, которая позволит сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, украинская сторона была бы не против, если бы Польша сбивала ракеты над республикой.