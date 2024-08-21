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12:18, 21 августа 2024Бывший СССР

Глава раскольнической ПЦУ назвал запрет УПЦ возможностью отбросить российское ярмо

Глава ПЦУ Епифаний: запрет УПЦ — это возможность «отбросить российское ярмо»

Фото: РИА Новости

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний назвал закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) возможностью «отбросить российское ярмо» и призвал предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к диалогу о единстве. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

В своем обращении он предложил настоятелю, иерархам и всему духовенству безотлагательно начать диалог ради блага и утверждения православной христианской веры на Украине, который убережет Церковь от попыток ее изуродовать.

Епифаний также заявил, что якобы ранее по стороны УПЦ было три требования для подобного диалога. Требовалось, по его словам, отказаться от томоса (указа о получении автокефалии) Константинопольского патриархата и якобы не слушать просьб тех, кто принимает решения о единстве с раскольниками. Глава ПЦУ заключил, что согласиться с такими требованиями представители возглавляемой им организации не могут.

Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ. Согласно новому закону, общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

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      Илья Таксюр
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