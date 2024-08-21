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16:56, 21 августа 2024Россия

Глава СПЧ выступил против обмена части пленных бойцов со стороны ВСУ

Фадеев: СПЧ выступит с инициативой против обмена иностранных наемников

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) выступит с инициативной, направленной против обмена части иностранных наемников, участвующих в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава консультативного органа Валерий Фадеев, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь идет об иностранных наемниках, уличенных в совершении преступления. «Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», — сказал Фадеев.

Общественник добавил, что СПЧ предложит свои варианты соответствующего нормативного акта. Он также выразил уверенность, что инициативу поддержат и политики, и граждане России.

Ранее в Курской области заметили бойцов американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group. Организация подтвердила участие в атаках со стороны ВСУ и опубликовала фото со своими наемниками в российском регионе, на котором также присутствует основатель формирования Деррик Бейлс.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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