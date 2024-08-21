Губернатор раскрыл подробности попытки атаки 23 дронов на регион России

Брянский губернатор Богомаз: при перехвате 23 дронов ВСУ разрушений нет

Из-за попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область, где сбили 23 беспилотника, разрушений не зафиксировали. Подробности о ситуации привел губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал Богомаз.

По его словам, ВСУ предприняли массированную террористическую атаку. 23 беспилотника, согласно его информации, было уничтожено над Брянской области за вечер вторника, 20 августа, и ночь среды, 21 августа.

В ночь на 21 августа Украина выпустила 45 беспилотников по пяти регионам России. Как уточнили в Минобороны, 11 дронов удалось уничтожить над Московской областью, 23 — над Брянской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.