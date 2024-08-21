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12:42, 21 августа 2024Мир

Иран заявил о неожиданном ответе Израилю

Миссия Ирана при ООН: Тегеран спланирует максимально неожиданный удар по Израилю

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Иран спланирует максимально неожиданный как по форме, так и по времени удар по Израилю. Об этом заявило постоянное представительство Исламской Республики при ООН, передает агентство IRNA.

«Время, условия и характер ответа Тегерана Тель-Авиву будут тщательно спланированы, чтобы он произошел максимально неожиданно», — отмечается в заявлении.

Дипмиссия добавила, что удар может быть нанесен «и с земли, и с воздуха, но также возможно сочетание и того, и другого».

Ранее генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наэини заявил, что ожидание ответного удара Ирана по Израилю за расправу над главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании будет долгим.

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      Дарья Устьянцева
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