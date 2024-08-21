Среда обитания
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09:49, 21 августа 2024Среда обитания

Кардиолог назвала главные причины сердечного приступа

Кардиолог Маршинцева: сердечный приступ могут спровоцировать стресс и диабет

Фото: Freepik

Среди причин сердечного приступа можно выделить холестериновые бляшки в сосудах, стресс, высокое давление и сахарный диабет. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева, ее слова приводит телеканал «360».

«Под сердечным приступом мы понимаем ишемическую болезнь сердца, приступ, который далее может перейти в инфаркт миокарда», — рассказала она. Врач добавила, что стресс может спровоцировать спазмы в сосудах. Чаще всего это случается у женщин.

Ранее другой специалист, кардиолог Наталья Платонова, рассказывала, что боль в области сердца (кардиалгия) может быть симптомом инфаркта миокарда. Боль может сопровождаться высоким артериальным давлением, аритмией, воспалительными заболеваниями стенок сердца и оболочек, пороками сердца.

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      Платон Щукин
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