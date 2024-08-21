Мечущейся между мужем с проблемами с эрекцией и любовником женщине дали жесткий совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая завела любовника из-за проблем мужа с эрекцией и теперь мечется между ними. Ее письмо и жесткий совет специалиста опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что замужем за мужчиной на 17 лет старше себя. В течение первых шести лет брака их сексуальная жизнь была прекрасной, однако в последние годы все изменилось. Сейчас мужу женщины 49 лет, и у него появились проблемы с потенцией. «Его эрекция спадает очень быстро, буквально за минуту. Все медицинские обследования, которые он прошел, ничего не выявили. Из-за этого он даже разрешил мне удовлетворять сексуальные потребности со своими близкими друзьями», — призналась она.

Автор письма поначалу ответила на предложение супруга решительным отказом, но недавно съездила в командировку, где познакомилась с коллегой. Они занялись сексом и провели вместе шесть ночей, пока не закончилась рабочая поездка. Мужу женщина об интрижке не рассказала, но, по ее признанию, теперь ее «мучает жажда секса». «У меня есть номер телефона этого парня, но я в замешательстве. Я не хочу уходить от мужа, но в то же время мне отчаянно нужен секс», — посетовала она.

В ответ Юзвяк заявил, что подобная сексуальная связь явно противоречит условиям, предложенным женщине мужем, но все же стоит попытаться объяснить ему ситуацию и легитимизировать ее. «Если вы не уверены в его позиции по этому поводу, можете начать разговор со слов: "Помнишь, ты говорил мне, что я могу добиваться сексуального удовлетворения вне наших отношений? Насколько важно, чтобы я делала это только с надежными друзьями?"» — предложил секс-коуч.

По словам эксперта, иногда правила открытого брака могут оказаться сложнее, чем люди себе представляют в теории. На практике всегда приходится корректировать договоренности и границы дозволенного, к этому должны быть готовы оба партнера. «Потенциально вы можете метаться между мужем и любовником, но, думаю, лучше прямо поговорить с супругом. То, что вы нашли партнера, с которым у вас налаживаются отношения, может принести ему облегчение, особенно если учесть, что, судя по всему, он смирился со своей сексуальной дисфункцией», — уверяет он.

Юзвяк отметил, что такие разговоры могут показаться пугающими, но женщине стоит учесть, что супруг уже показал, что спокойно относится к возможности, что она будет заниматься сексом с другими мужчинами.

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