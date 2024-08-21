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10:44, 21 августа 2024Мир

МИД Китая обеспокоился ядерным планом США

МИД Китая назвал США крупнейшим в мире создателем ядерных рисков

Фото: Jason Lee / Reuters

США продвигают версию о якобы наличии ядерной угрозы со стороны Китая, чтобы наращивать собственные вооружение и стратегические возможности. Об этом заявили в МИД КНР в ответ на вопрос журналистов об одобрении американским лидером Джо Байденом стратегического плана по наращиванию ядерных сил, передает агентство Reuters.

«США продвигают и торгуют версией о ядерной угрозе со стороны Китая, находя оправдания для получения стратегического преимущества», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел добавили, что Соединенные Штаты сами являются источником стратегических рисков на современной международной арене. Также китайская сторона призвала Вашингтон придерживаться принципов ядерного разоружения и выполнять собственные обязательства по данному вопросу.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Байден одобрил секретный стратегический ядерный план, который говорит о сдерживании Китая в свете роста его ядерных арсеналов. Принятие данного документа было обусловлено предположением Пентагона о том, что в течение следующего десятилетия запасы КНР смогут конкурировать с запасами США и России.

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      Максим Габриелян
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