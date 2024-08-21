В США сообщили об одобренной Баденом секретной ядерной стратегии

New York Times: Байден в марте одобрил секретную ядерную стратегию США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одобрил секретный стратегический ядерный план, который упоминает сдерживание Китая в свете роста его ядерных арсеналов. Об этом пишет газета The New York Times.

Принятие данного документа было обусловлено предположением Пентагона о том, что в течение следующего десятилетия запасы КНР смогут конкурировать с запасами США и РФ.

Кроме того, отмечается, что американский лидер также дал указания подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей.