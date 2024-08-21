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09:54, 21 августа 2024Мир

Мишель Обама застолбила пост президента США для афроамериканцев

Мишель Обама: Трамп хочет занять рабочее место для афроамериканцев

Фото: Mike Segar / Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп хочет занять рабочее место для афроамериканцев, под которым подразумевается пост президента США. Об этом заявила экс-первая леди страны Мишель Обама, передает NBC News.

«Кто скажет ему, что работа [пост президента США], которую он [Трамп] сейчас ищет, может быть как раз одним из этих рабочих мест для черных?» — задалась вопросом Обама во время своей речи на съезде Демократической партии в Чикаго.

Она также обвинила Трампа в том, что он якобы не имеет политических взглядов и «замещает их нападками» на пол и расу кандидата на пост президента Камалы Харрис.

26 июля бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель поддержали выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента Соединенных Штатов. В видеоролике, опубликованном бывшим американским лидером, Мишель Обама говорит, что гордится Камалой Харрис. Она назвала ее выдвижение историческим моментом.

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      Максим Габриелян
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