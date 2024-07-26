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12:12, 26 июля 2024Мир

Обама и его жена поддержали выдвижение Харрис на выборах президента США

Барак и Мишель Обама поддержали выдвижение Харрис на выборах президента США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель поддержали выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом экс-президент заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Ранее на этой неделе Мишель и я позвонили нашему другу Камале Харрис. Мы сказали ей, что, по нашему мнению, она станет фантастическим президентом Соединенных Штатов и что мы полностью ее поддерживаем. В этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить ее победу в ноябре. Надеемся, вы присоединитесь к нам», — говорится в публикации.

В видеоролике, опубликованном экс-президентом, Мишель Обама говорит, что гордится Камалой Харрис. Она назвала ее выдвижение историческим моментом. Барак Обама присоединился к словам супруги и пообещал поддерживать вице-президента всеми способами для ее победы на выборах.

Харрис поблагодарила супругов за их звонок и поддержку. Она подчеркнула, что их давняя дружба очень много для нее значит.

Ранее сообщалось о намерении Барака Обамы публично поддержать Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах. По словам источников NBC News, Обама давно поддерживал кандидатуру вице-президента, однако не хотел делать этого публично, чтобы не затмить недавнее обращение президента Джо Байдена к нации, где он объяснил своей выход из предвыборной гонки.

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      Лина Пивоварова
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