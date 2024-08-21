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02:30, 21 августа 2024Россия

Москалькова сообщила о полученном из Украины видео с плененными под Курском россиянами

Москалькова сообщила о полученном из Украины видео с плененными под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец посетил российских бойцов, плененных в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что получила от правозащитника соответствующее видео. При этом она отказалась раскрывать публике его содержимое.

Также Москалькова рассказала, что по ее поручению уполномоченный по правам человека в регионе РФ посещает военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию Курской области и взятых в плен. Омбудсмен пояснила, что между ней и Лубинцем существует договоренность о взаимном посещении пленных военнослужащих двух стран и обмене письмами от них для родственников.

Ранее Командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщал об активной сдаче в плен солдат ВСУ в Курской области. Кроме того, по его словам, украинские военные стали складывать оружие.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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