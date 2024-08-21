Москвичам пообещали жару в августе

Синоптик Вильфанд: жаркая погода вернется в Москву в ближайшие выходные

Во время текущей рабочей недели температура воздуха в Москве составит плюс 23-26 градусов Цельсия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В выходные градусник термометра поднимется еще выше: в столице ожидается потепление до 27 градусов, а в области — до 29, уточнил Вильфанд. При этом ночные температуры будут ощутимо ниже: 11-15 градусов.

В пятницу, 23 августа, в Москве будет облачно и ожидается небольшой дождь, а в выходные осадков не прогнозируется, только слабый ветер. Начало следующей недели также будет жарким: в понедельник синоптики ожидают от 26 до 31 градусов тепла.

Ранее москвичам рассказали о погоде в сентябре. По словам синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина, первый осенний месяц не будет жарким. В первые числа месяца установится достаточно теплая погода без осадков, а воздух прогреется до плюс 20-25 градусов. Снижение температуры начнется с 3 сентября, но в первую неделю месяца она не будет опускаться ниже 15-20 градусов. Более значительное похолодание синоптики прогнозируют с 8 сентября.