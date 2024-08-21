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08:50, 21 августа 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Синоптик Ильин: сентябрь в Москве и области не будет жарким

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

Сентябрь 2024 года в Москве и области не будет жарким. О погоде в первый месяц осени рассказал жителям столичного региона синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, пишут «Известия».

Метеоролог отметил, что 1 и 2 сентября ожидается достаточно теплая погода без осадков. Воздух в эти дни прогреется до плюс 20-25 градусов Цельсия. «С 3 сентября температура начнет понижаться, и где-то числа до 7-го продержится в значениях плюс 15-20 градусов, преимущественно с кратковременными дождями. Заметных похолоданий будем ждать в конце первой декады — где-то с восьмого числа — в этот период температура может понизиться до плюс 7-12 градусов, не обойдется без кратковременных дождей», — спрогнозировал Ильин.

В начале второй декады месяца температура повысится, и где-то до 16 сентября продержатся значения плюс 12-17 градусов. Осадки при этом маловероятны. В конце второй декады снова придет похолодание — столбики термометров опустятся до плюс 8-13 градусов.

«В конце третьей декады воздух, скорее всего, прогреется, придет потепление. Может быть, это как раз и будет бабьим летом. Скорее всего, влияние будет оказывать Азорский циклон, и температура будет расти до плюс 14-19 градусов. Без осадков», — заключил Ильин.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пообещала москвичам 30-градусную жару в конце августа. По словам специалистки, у жителей столицы еще получится позагорать этим летом.

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      Нина Ташевская
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