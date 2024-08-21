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21:03, 21 августа 2024Забота о себе

Любителей алкоголя предупредили о риске ранней импотенции

Эндокринолог Сикорский: злоупотребление алкоголем приводит к ранней импотенции

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Злоупотребление алкоголем может привести к ранней импотенции, в том числе в возрасте до 35 лет, предупредил эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. О тяжелых последствиях чрезмерного увлечения спиртными напитками он предупредил любителей алкоголя в разговоре с «Лентой.ру».

Сикорский заявил, что этиловый спирт, полученный из алкоголя, наносит вред многим системам организма, в том числе негативно влияет на эректильную функцию. «Спиртные напитки могут спровоцировать развитие нейропатии — патологии нервной системы. А фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, способствуют снижению уровня тестостерона, что и приводит к половой дисфункции», — объяснил эндокринолог.

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При этом врач обратил внимание на то, что нерегулярное употребление алкоголя в умеренных дозах, напротив, способно улучшать эрекцию, так как в этом случае спиртное расширяет сосуды. Однако если человек пьет часто и много, воздействие на нервную систему несет негативный характер, и половая функция нарушается, предупредил Сикорский.

Частое употребление алкоголя в чрезмерных дозах может привести к импотенции даже в возрасте 35 лет. Также эта пагубная привычка негативно влияет и на качество сперматозоидов и репродуктивную функцию

Олег Сикорскийэндокринолог

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин рассказал, что существуют шесть главных критериев алкогольной зависимости, на которые необходимо обратить внимание. Прежде всего, по его словам, у алкоголиков наблюдается психологическое стремление к употреблению спиртного. Еще одним тревожным звонком является необходимость опохмелиться.

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      Наталья Обрядина
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