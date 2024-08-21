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13:33, 21 августа 2024Из жизни

Мужчина нашел среди сдачи редчайшую монету стоимостью 370 тысяч рублей

В Австралии мужчина нашел среди сдачи монету с редчайшей ошибкой чеканки

Фото: The Purple Penny

В Австралии мужчина нашел редчайшую монету номиналом два австралийских доллара среди сдачи на автозаправке. Об этом сообщает News.com.au.

Счастливчик выложил фотографию необычной находки в соцсети. Ему попалась монета 2020 года с редкой ошибкой чеканки. Тогда в Австралии выпустили серию монет, посвященную пожарным, которые боролись с лесными пожарами в 2019 году. На одной стороне монеты изображены двое огнеборцев с цветным языками пламени между ними, а на другой — профиль королевы Елизаветы II. Однако часть партии была отчеканена с ошибкой, и цветное изображение пламени было нанесено на профиль королевы.

Специалисты до сих пор не знают, сколько монет с этой ошибкой попали в оборот, а найденные экземпляры считаются очень редкими. Стоимость таких монет на аукционах доходит до шести тысяч австралийских долларов (около 370 тысяч рублей), в зависимости от состояния. Более того, мошенники даже начали подделывать эти двухдолларовые монеты, чтобы обмануть коллекционеров.

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Эксперт-нумизмат Мэтью Томпсон заявил, что раз монета попала к новому владельцу на заправке, значит она находилась в обороте, что сокращает вероятность подделки и повышает ее ценность. Владелец пока не сообщил, что собирается делать с неожиданной находкой.

Ранее в Великобритании 63-летний кладовщик, увлекающийся поиском сокровищ, нашел в поле редчайшую монету. Ему попалась кельтская монета возрастом две тысячи лет.

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      Никита Савин
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