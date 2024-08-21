Мужчина заблудился в пещере и провел четыре дня в полной темноте

В Таиланде спасли мужчину, который четыре дня блуждал один по пещере без фонаря

В Таиланде спасли мужчину, который четыре дня блуждал по пещере. Об этом сообщает The Thaiger.

18 августа житель провинции Накхонситхаммарат рассказал полицейским, что возле одной из пещер уже несколько дней стоит мотоцикл. Он предположил, что с его хозяином могла случиться беда. В тот же день поисковая группа, составленная из правоохранителей и местных жителей, начала исследовать пещеру.

После часа поисков они обнаружили в одной из галерей пещеры 47-летнего Эккачая Петчуая, который был одет только в джинсы и сильно замерз. Он рассказал, что 14 августа отправился в одиночное путешествие на мотоцикле и решил исследовать пещеру. С собой у него был только небольшой фонарь. Батарея прибора быстро разрядилась, и таец заблудился. В итоге он провел четыре дня, блуждая по пещере в полной темноте.

Мужчину доставили в больницу. Он искренне поблагодарил своих спасителей.

Ранее в Таиланде рыбак упал за борт, провел четыре часа в штормовом океане и выжил благодаря двухметровой бамбуковой палке. Экипаж судна заметил пропажу товарища только в порту.

